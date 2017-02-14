Псковские курсанты академии ФСИН встретились с ветеранами Афганской войны

14:16, 14 февраля 2017, ПАИ

Накануне Дня памяти воинов-интернационалистов состоялась встреча псковских курсантов с участниками боевых действий в Афганистане. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

Участники боевых действий и вывода войск из Афганистана, друзья-однополчане, а ныне ветераны – Владимир Киреев, Александр Дедяев, Александр Бессонов и Сергей Лепешкин рассказали курсантам об особенной дате в истории нашей страны, которую помнит каждый воин-интернационалист и российский народ – 15 февраля 1989 года.

28 лет назад в этот день последние солдаты и офицеры ограниченного контингента советских войск в Афганистане покинули территорию республики. Закончилась 10-летняя афганская война, в которой Советский Союз потерял свыше 15 тысяч военнослужащих. Воины-интернационалисты стали примером мужества, доблести и верности воинскому долгу.

«Мы и сегодня храним традиции боевого братства», – отметил участник афганской войны генерал-майор Владимир Киреев, который имеет активную гражданскую позицию. Являясь старшим преподавателем кафедры организации режима и оперативно-розыскной деятельности в УИС Псковского филиала Академии ФСИН России, Владимир Киреев занимается патриотической работой в составе Совета ветеранов образовательной организации.

Воины-интернационалисты поделились с курсантами своими воспоминаниями о службе в Афганистане, рассказали о впечатлениях от первой служебной командировки, о дружбе и товариществе, которые помогают и спасают в чрезвычайных ситуациях, а также о дисциплине, без которой невозможно выжить в боевых условиях.