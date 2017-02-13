0
20:28
Депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов сыграл в волейбол с учителями и школьниками Идрицкой школы
19:44
Трехкратный Олимпийский чемпион по вольной борьбе Артур Таймазов встретился с детьми и тренерами спортивного клуба "Спарта" (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16:14
Губернатор вместе с олимпийскими чемпионами наградил победителей спринтерской гонки по биатлону в Острове
15:35
Олимпийский чемпион Сергей Чепиков: «Юность» — идеальное место для тренировок лыжников и биатлонистов
12:08
Островская база «Юность» получит в 2019 году 380 млн рублей на развитие
11:40
Михаил Дегтярёв: Островская база «Юность» примет еще не один международный турнир
19:42
День спорта в Ледовом дворце Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Спорт

Спортсмены из Пскова отличились в Эстонии

В Таллине (Эстония) состоялся международный турнир «Открытые Эстонские игры боевых искусств», в котором приняла участие сборная Пскова по КУДО. Команда получила три первых места. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В категории 220 единиц среди юношей 12- 14 лет стал лучшим  Егор Поварнев, выиграв в финале досрочно, болевым приемом. Денис Никандров победил в категории 160 единиц среди детей 8-9 лет, окончив все свои поединки с явным преимуществом. Роман Гостев отличился в категории 180 единиц среди детей 8-9 лет, победив досрочно в финале. Евгения Торгонский занял 4-е место, но получил специальный приз зрительских симпатий за упорство и старание.  Специальным призом отмечен тренер спортсменов Илья Кучеров.

В настоящее время борцы готовятся к первенству СЗФО, который пройдет 25 марта в Архангельске.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов сыграл в волейбол с учителями и школьниками Идрицкой школы
13 февраля 2017
Депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов сыграл в волейбол с учителями и школьниками Идрицкой школы 3
Трехкратный Олимпийский чемпион по вольной борьбе Артур Таймазов встретился с детьми и тренерами спортивного клуба "Спарта" (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13 февраля 2017
Трехкратный Олимпийский чемпион по вольной борьбе Артур Таймазов встретился с детьми и тренерами спортивного клуба "Спарта" (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Губернатор вместе с олимпийскими чемпионами наградил победителей спринтерской гонки по биатлону в Острове
13 февраля 2017
Губернатор вместе с олимпийскими чемпионами наградил победителей спринтерской гонки по биатлону в Острове
Олимпийский чемпион Сергей Чепиков: «Юность» — идеальное место для тренировок лыжников и биатлонистов
13 февраля 2017
Олимпийский чемпион Сергей Чепиков: «Юность» — идеальное место для тренировок лыжников и биатлонистов
Островская база «Юность» получит в 2019 году 380 млн рублей на развитие
13 февраля 2017
Островская база «Юность» получит в 2019 году 380 млн рублей на развитие 2
Михаил Дегтярёв: Островская база «Юность» примет еще не один международный турнир
13 февраля 2017
Михаил Дегтярёв: Островская база «Юность» примет еще не один международный турнир
День спорта в Ледовом дворце Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12 февраля 2017
День спорта в Ледовом дворце Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Счёт в игре между командами «Барсы» и «КомАр» открыл Андрей Турчак
12 февраля 2017
Счёт в игре между командами «Барсы» и «КомАр» открыл Андрей Турчак 2

Идет загрузка...