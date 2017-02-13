Спортсмены из Пскова отличились в Эстонии

13:24, 14 февраля 2017, ПАИ

В Таллине (Эстония) состоялся международный турнир «Открытые Эстонские игры боевых искусств», в котором приняла участие сборная Пскова по КУДО. Команда получила три первых места. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В категории 220 единиц среди юношей 12- 14 лет стал лучшим Егор Поварнев, выиграв в финале досрочно, болевым приемом. Денис Никандров победил в категории 160 единиц среди детей 8-9 лет, окончив все свои поединки с явным преимуществом. Роман Гостев отличился в категории 180 единиц среди детей 8-9 лет, победив досрочно в финале. Евгения Торгонский занял 4-е место, но получил специальный приз зрительских симпатий за упорство и старание. Специальным призом отмечен тренер спортсменов Илья Кучеров.

В настоящее время борцы готовятся к первенству СЗФО, который пройдет 25 марта в Архангельске.