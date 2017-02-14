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Общество

За звание «Мистер Псков-2017» будут сражаться семь мужчин

Состоялся кастинг конкурса «Мистер Псков-2017». Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, на участие в нём поступили около 30 заявок, отбор прошли 7 мужчин от 18 до 30 лет.

В ближайшие дни у них состоится первая фотосессия, а также пройдут репетиционные занятия с хореографами и другими тренерами.

Финальное шоу будет приурочено к международному женскому дню и состоится 11 марта в клубе «Nata INN».

По вопросам приобретения  билетов на шоу и бронированию столиков можно обратиться по телефону клуба 20-15-20.

Организаторами конкурса выступают  Медиахолдинг Псковской области и продюсерский центр  «Королев продакшн» при участии сети клубов  «С-фитнес», академии тенниса Пскова и бойцовского клуба.

Спонсоры: магазина «Спортландия», туристическое агентство"CoralTravel» (улица Некрасова, дом 6), аквапарк «Акваполис», ТК «Пик60», ЖК «Екропа», ТЦ «Максимус», фотостудия «Родина».

Информационная поддержка: Псковское агентство информации, радио «7 небо», «Псковская правда», радио «Дача», «Комсомольская правда».  

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Псковичей приглашают принять участие в конкурсе «Мистер Псков»
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