За звание «Мистер Псков-2017» будут сражаться семь мужчин

12:35, 14 февраля 2017, ПАИ

Состоялся кастинг конкурса «Мистер Псков-2017». Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, на участие в нём поступили около 30 заявок, отбор прошли 7 мужчин от 18 до 30 лет.

В ближайшие дни у них состоится первая фотосессия, а также пройдут репетиционные занятия с хореографами и другими тренерами.

Финальное шоу будет приурочено к международному женскому дню и состоится 11 марта в клубе «Nata INN».

По вопросам приобретения билетов на шоу и бронированию столиков можно обратиться по телефону клуба 20-15-20.

Организаторами конкурса выступают Медиахолдинг Псковской области и продюсерский центр «Королев продакшн» при участии сети клубов «С-фитнес», академии тенниса Пскова и бойцовского клуба.

Спонсоры: магазина «Спортландия», туристическое агентство"CoralTravel» (улица Некрасова, дом 6), аквапарк «Акваполис», ТК «Пик60», ЖК «Екропа», ТЦ «Максимус», фотостудия «Родина».

Информационная поддержка: Псковское агентство информации, радио «7 небо», «Псковская правда», радио «Дача», «Комсомольская правда».