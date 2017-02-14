Небольшой снег ожидается в Псковской области 15 февраля
15 февраля на территории Псковской области ожидается переменная облачность, местами пройдёт небольшой снег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
Ветер будет дуть северо-западного направления со скоростью 1-6 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -2 до -7 градусов, днем - от -4 до +1.
Атмосферное давление будет выше нормы.