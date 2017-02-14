0
14:44
Александр Котов: Премия «Народное признание» собирает целую галерею выдающихся псковичей
13:45
В Великих Луках заработал небольшой мусороперерабатывающий завод
12:35
За звание «Мистер Псков-2017» будут сражаться семь мужчин
12:17
Пять компаний пожелали выполнять авиарейсы по маршруту Псков — Симферополь
11:11
Псковская область заняла 60-е место в рейтинге влюблённости
10:37
«Кнопка жизни» теперь доступна в розничной сети «Ростелекома» в Псковской области
10:06
Сергей Белов о «Народном признании»: Сегодня, как никогда, важно публично отмечать заслуги людей
Еще новости
  • Коротко
Общество

Активисты ОНФ в Псковской области нанесли на интерактивную карту свалок первые проблемные объекты

Активисты Общероссийского народного фронта в Псковской области в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка», который стартовал в Год экологии, зафиксировали и нанесли на интерактивную карту свалок первые проблемные объекты региона. Места размещения несанкционированных свалок были зафиксированы по сигналам граждан, поступившим в региональное отделение ОНФ и в ходе проведения рейдов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

Одна стихийная свалка обнаружена на окраине города Невель неподалеку от улицы Урицкого в восточном направлении по обочинам заброшенной проселочной дороги, ведущей к деревне Кухарево Невельского района. Бытовые и строительные отходы разбросаны также и в прилегающей лесополосе. Среди наваленного мусора обнаружены люминесцентные лампы, содержащие ртуть, порядок утилизации которых строго регламентирован. Общественники направили обращения в муниципалитет и управление Росприроднадзора по Псковской области.

Еще одна незаконная свалка бытового мусора обнаружена в Порховском районе, в карьере между деревнями Береза и Замогилье Дубровенской волости, на расстоянии менее 200 м от реки Ситня.

За городской чертой Пскова, у деревни Борисовичи Псковского района полгода не убирают мусор, несмотря на обращение о принятии мер в администрацию Псковского района. Свалка с коммунальными и строительными отходами разрастается, власти не реагируют. Вопрос обсуждался с представителями Росприроднадзора по Псковской области. Установлено, что земля находится в частной собственности. Общественники направили обращения о принятии мер в муниципалитет. Вопрос находится на контроле у активистов ОНФ.

Свалку с большой кучей автопокрышек общественники обнаружили в Псковском районе у деревни Павшино.

В микрорайоне Любятово в Пскове несанкционированная свалка бытового и строительного мусора обнаружена за железнодорожным переездом неподалеку от улицы Николая Васильева.

Кучи бытового мусора в лесополосе зафиксированы неподалеку от деревни Глоты в Псковском районе.

Неподалеку от деревни Пески несанкционированная свалка выявлена на участке земель сельхозназначения.

Всю имеющуюся информацию с точными координатами проблемных объектов общественники разместили на интерактивной карте свалок, созданной в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка». По выявленным нарушениям эксперты Общероссийского народного фронта направили обращения в органы власти и надзорные ведомства.

«Цель создания интерактивной карты свалок – не просто обозначение точек на карте, а привлечение внимания граждан, СМИ, чиновников к данной проблеме. Таким образом, для представителей власти и надзорных ведомств в регионах будет представлена реальная картина для принятия мер реагирования, и тогда их ликвидация станет решением проблемы. В свою очередь общественники инициируют процесс по устранению незаконной свалки и возьмут его на контроль», – отметила член регионального штаба ОНФ в Псковской области Наталья Плявинская.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Александр Котов: Премия «Народное признание» собирает целую галерею выдающихся псковичей
14 февраля 2017
Александр Котов: Премия «Народное признание» собирает целую галерею выдающихся псковичей
В Великих Луках заработал небольшой мусороперерабатывающий завод
14 февраля 2017
В Великих Луках заработал небольшой мусороперерабатывающий завод
За звание «Мистер Псков-2017» будут сражаться семь мужчин
14 февраля 2017
За звание «Мистер Псков-2017» будут сражаться семь мужчин
Пять компаний пожелали выполнять авиарейсы по маршруту Псков — Симферополь
14 февраля 2017
Пять компаний пожелали выполнять авиарейсы по маршруту Псков — Симферополь 2
Псковская область заняла 60-е место в рейтинге влюблённости
14 февраля 2017
Псковская область заняла 60-е место в рейтинге влюблённости
«Кнопка жизни» теперь доступна в розничной сети «Ростелекома» в Псковской области
14 февраля 2017
«Кнопка жизни» теперь доступна в розничной сети «Ростелекома» в Псковской области
Сергей Белов о «Народном признании»: Сегодня, как никогда, важно публично отмечать заслуги людей
14 февраля 2017
Сергей Белов о «Народном признании»: Сегодня, как никогда, важно публично отмечать заслуги людей
Трифон-мышегон наступил по народному календарю
14 февраля 2017
Трифон-мышегон наступил по народному календарю

Идет загрузка...