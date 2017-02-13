В Пскове сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в угоне автомобиля

13:21, 14 февраля 2017, ПАИ

Ночью 14 февраля наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Псковской области поймал в Пскове троих молодых людей, подозреваемых в угоне автомобиля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по региону.

Находящийся на маршруте патрулирования наряд вневедомственной получил ориентировку об угоне машины и сразу организовал поисковые мероприятия.

Автомобиль был остановлен на улице Коммунальной, сотрудники задержали его водителя и пассажиров.

В ходе проверки установлено, что водитель находился в федеральном розыске. К тому же, в машине был обнаружен травматический пистолет без соответствующих документов.

По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.