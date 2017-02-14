В Великих Луках заработал небольшой мусороперерабатывающий завод

13:45, 14 февраля 2017, ПАИ

В Великих Луках заработал небольшой мусороперерабатывающий завод, сообщил Псковскому агентству информации заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов.

«К нам приехал один инвестор из Великих Лук, который сегодня также занимается вывозом и утилизацией мусора. И для меня было большим открытием, что у них там тоже уже работает маленький мусороперерабатывающий завод. Пусть он небольшой, пусть с применением людского труда, но это тоже определенный результат, который можно позиционировать», - отметил Кузнецов.

Напомним, что в настоящее время практически 100% мусора Пскова проходят полную сортировку на заводе в Котово. «Это тоже большой результат. Пусть этот завод допотопный, пусть только 50% мусора отсортировываются, а 50% уходят на полигон, но это уже большой и красивый результат», - добавил вице-губернатора.