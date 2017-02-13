В Пскове члены Молодёжного парламента встретились с депутатами Госдумы

15:25, 14 февраля 2017, ПАИ

Члены Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов встретились с депутатами Государственной Думы РФ Натальей Кувшиновой и Василием Власовым. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Встреча с псковскими молодыми активистами состоялась по инициативе депутатов нижней палаты российского парламента – председатель Молодёжного парламента при Госдуме, единоросс Наталья Кувшинова и самый молодой депутат Госдумы 21-летний Василий Власов, представляющий фракцию ЛДПР, находились в Псковской области в рамках выездного заседания комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, состоявшегося 13 февраля на базе лыжно-биатлонного центра «Юность» в Островском районе.

«На государственном уровне есть запрос на грамотную и активную молодёжь, на хорошие и адекватные идеи», - начала разговор с членами псковского Молодёжного парламента Наталья Кувшинова. Депутат, возглавляющая российский Молодёжный парламент, сказала, что от ребят из регионов ждут интересных и здравых инициатив, которые «молодёжное лобби» Госдумы готово поддерживать и продвигать.

«Главное, чтобы это были не надуманные инициативы, а реально волнующие молодёжь здесь и сейчас», - подчеркнула парламентарий.

Наталья Кувшинова отметила, что по её мнению, молодёжные парламенты регионов могут претендовать на наделение правом законодательной инициативы, подчеркнув, что это не только возможность реально участвовать в реализации молодёжной политики, но, прежде всего, большая ответственность самих молодых парламентариев.

В ходе дальнейшего разговора была затронута тема профессиональной подготовки и трудоустройства молодёжи.

«Это не праздные вопросы, а очень серьезные и важные проблемы, - отметила Наталья Кувшинова. – Тенденции в регионах схожи: молодёжь покидает провинциальные города в поисках лучшей жизни». Депутат Госдумы рассказала, что Министерством образования разрабатывается проект федерального закона, касающийся целевого набора в высшие учебные заведения для подготовки специалистов для конкретного региона. Кроме того, по мнению парламентария, в субъектах должна формироваться система стратегических заказов на обучение по востребованным, прежде всего инженерным и рабочим специальностям.

«Молодых кадров не хватает везде, в том числе и в Государственной Думе», - сказал в продолжение темы Василий Власов. «Многие вопросы молодёжной политики, которые сейчас обсуждаются в Госдуме, должны обсуждаться в молодёжной аудитории депутатов», - высказал своё мнение самый молодой парламентарий за всю историю ГД.

Василий Власов посоветовал членам псковского Молодёжного парламента реализовывать инициативы, связанные с развитием туризма: «Нужно давать молодёжи возможность ездить по стране. У нас 85 регионов: везде есть уникальные музеи, красивейшая природа, люди везде интересные. Пока вы молоды, надо ехать и смотреть Россию».

В ходе почти двухчасового общения действующих депутатов и начинающих псковских политиков удалось обсудить вопросы, связанные с реформированием системы образования, сохранением исторического наследия, необходимостью разработки программы поддержки молодых работников культуры, а также участия молодых парламентариев в муниципальных выборах.

«Начинайте свою политическую карьеру с выборов в органы местного самоуправления, - призвал членов Молодёжного парламента Василий Власов. - Если у вас чёткая цель и хорошая команда, у вас будет результат».

«С муниципального уровня можно и нужно начинать. Докажите свою конкурентоспособность, покажите, что у вас есть интересные идеи», - обратилась к псковским коллегам председатель российского Молодёжного парламента Наталья Кувшинова.

Парламентарий заверила, что депутаты Госдумы открыты для дальнейшего общения с псковичами.