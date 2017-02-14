Россиян с эстонским сыром остановили на границе в Псковской области

15:06, 14 февраля 2017, ПАИ

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Шумилкино (Печорский район) пресечен ввоз гражданами РФ в личном багаже 17,25 кг сыра из Эстонии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Ввоз товара был запрещен в связи с отсутствием соответствующего разрешения, ветеринарных сопроводительных документов, а также с неблагополучием страны-экспортера по африканской чуме свиней.

Специалисты приняли решение вернуть продукцию в Эстонию.