0
16:24
Александр Кузнецов: Не надо думать, что кто-то придет и решит мусор отправлять в космос
16:22
В Псковской области ещё 140 детей-сирот смогут отпраздновать новоселье в этом году
15:47
Псковичей зовут посмотреть на «умные метры» в квартирах
14:44
Александр Котов: Премия «Народное признание» собирает целую галерею выдающихся псковичей
13:45
В Великих Луках заработал небольшой мусороперерабатывающий завод
12:35
За звание «Мистер Псков-2017» будут сражаться семь мужчин
12:17
Пять компаний пожелали выполнять авиарейсы по маршруту Псков — Симферополь
Еще новости
Общество

Россиян с эстонским сыром остановили на границе в Псковской области

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Шумилкино (Печорский район) пресечен ввоз гражданами РФ в личном багаже 17,25 кг сыра из Эстонии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Ввоз товара был запрещен в связи с отсутствием соответствующего разрешения, ветеринарных сопроводительных документов, а также с неблагополучием страны-экспортера по африканской чуме свиней.

Специалисты приняли решение вернуть продукцию в Эстонию.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Псковской области ещё 140 детей-сирот смогут отпраздновать новоселье в этом году
14 февраля 2017
В Псковской области ещё 140 детей-сирот смогут отпраздновать новоселье в этом году
Псковичей зовут посмотреть на «умные метры» в квартирах
14 февраля 2017
Псковичей зовут посмотреть на «умные метры» в квартирах
Александр Котов: Премия «Народное признание» собирает целую галерею выдающихся псковичей
14 февраля 2017
Александр Котов: Премия «Народное признание» собирает целую галерею выдающихся псковичей
В Великих Луках заработал небольшой мусороперерабатывающий завод
14 февраля 2017
В Великих Луках заработал небольшой мусороперерабатывающий завод 1
За звание «Мистер Псков-2017» будут сражаться семь мужчин
14 февраля 2017
За звание «Мистер Псков-2017» будут сражаться семь мужчин
Пять компаний пожелали выполнять авиарейсы по маршруту Псков — Симферополь
14 февраля 2017
Пять компаний пожелали выполнять авиарейсы по маршруту Псков — Симферополь 2
Псковская область заняла 60-е место в рейтинге влюблённости
14 февраля 2017
Псковская область заняла 60-е место в рейтинге влюблённости
«Кнопка жизни» теперь доступна в розничной сети «Ростелекома» в Псковской области
14 февраля 2017
«Кнопка жизни» теперь доступна в розничной сети «Ростелекома» в Псковской области

Идет загрузка...