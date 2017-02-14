Псковичей зовут посмотреть на «умные метры» в квартирах

15:47, 14 февраля 2017, ПАИ

Псковичей зовут посмотреть на «умные метры» в квартирах. Очередной тур по новостройкам пройдёт 18 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в редакции газеты «Комсомольская правда. Псков».

На Дальнем Завеличье высятся многоэтажки спроектированные и построенные по скандинавским технологиям. Этот жилой комплекс называется «Европа». При проектировании квартир там продумали всё до мелочей, начиная от материалов, заканчивая планировкой. Застройщик активно использует принцип «умные метры», который позволяет распоряжаться жилым пространством по максимуму.

Второй жилой комплекс, куда отправятся участники тура, находится на Запсковье. Последние несколько лет этот район активно развивается во всех направлениях, и там вырастают комфортные многоэтажки бизнес-класса по приятной цене.

Чтобы стать участником тура нужно записаться по телефону (8112) 702-042. Участие бесплатное. Отправление 18 февраля в 11:00 от редакции «Комсомольской правды» (Псков, улица Пароменская, д. 21/33).