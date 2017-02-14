В Псковской областной библиотеке прочтут лекцию о Русском географическом обществе

16:07, 14 февраля 2017, ПАИ

16 февраля в 14:30 в Псковской областной универсальной научной библиотеке состоится открытая лекция «Русское географическое общество в России и Псковской области». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Лекцию прочтет председатель Псковского отделения Русского географического общества, заведующий кафедрой географии Псковского государственного университета Александр Слинчак.

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Сотрудничество сектора экологической информации библиотеки совместно с преподавателями кафедры географии ПсковГУ — членами Российского географического общества продолжается с 2016 года. В первом полугодии 2017 года планируется провести 5 встреч.

Напомним, что Русское географическое общество было основано по повелению императора Николая I в 1845 году. В разные годы им руководили представители Российского императорского дома, знаменитые путешественники, исследователи и государственные деятели России: П. П. Семенов-Тян-Шанский, В. И. Вернадский, Ф. П. Врангель, В. И. Даль, В. А. Обручев.

В 2010 году Попечительский Совет Русского географического общества возглавил Владимир Путин. На сегодняшний день общество объединяет специалистов в области географии, а также путешественников, экологов, общественных деятелей и всех, кто готов помогать сохранению природных богатств России. Псковское областное отделение Русского географического общества начало работу в декабре 1968 года.

Вход свободный. Телефон для справок 72-84-16.