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Общество

Выращенные в Нидерландах растения уничтожили в Псковской области

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки (Себежский район) специалисты частично запретили ввоз срезов цветов и горшечных растений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причиной запрета послужило обнаружение карантинного объекта — западного цветочного (калифорнийского) трипса. Зараженные растения цикламена и сенполии в горшках, выращенные в Нидерландах, были изъяты и уничтожены.

Этот вредитель способен питаться на 244 видах растений из 62 семейств, он опасен как для овощных культур, так и для декоративных растений. Особую опасность представляет тем, что является активным переносчиком вирусов - возбудителей опасных болезней растений. Высокая вредоносность западного цветочного трипса обуславливается высокой скоростью роста популяции, скрытным образом жизни и высоким уровнем устойчивости к применяемым пестицидам.

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