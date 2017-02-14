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Общество

Военный комиссариат Псковской области приведён в высшую степень боевой готовности

Началась внезапная проверка боеготовности соединений и частей Западного военного округа (ЗВО), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу округа.

«Сегодня в соответствии с решением врио командующего войсками Западного военного округа генерал-лейтенанта Виктора Астапова стартовала внезапная проверка соединений и воинских частей округа», - говорится в сообщении.

В высшую степень боевой готовности приведены мотострелковые, артиллерийские, ракетные и зенитно-ракетные бригады, бригады управления, подразделения обеспечения, бригада армейской авиации, Ленинградская Военно-морская база, а также военные комиссариаты Санкт-Петербурга, Псковской, Новгородской областей и Республики Карелия.

Военнослужащие в составе подразделений на штатной технике совершают марши в назначенные районы, где приступят к выполнению задач по предназначению.

На специализированном полигоне в Ленинградской области развернуты полевые подвижные пункты управления и узлы связи, обеспечивающие в режиме реального времени обмен информацией и координацию действий войск через региональный центр управления обороной штаба ЗВО.

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