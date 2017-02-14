В Великих Луках задержан мужчина, обокравший пенсионерку
В Великих Луках задержан 44-летний мужчина, обокравший пенсионерку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По имеющимся данным, 29 января в Великих Луках 44-летний безработный, судимый мужчина зашел к знакомой горожанке 83 лет, проживающей в доме по улице Дружбы. «Гость» украл у пенсионерки кошелек с 5 тысячами рублей.
Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.