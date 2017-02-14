0
16:24
Александр Кузнецов: Не надо думать, что кто-то придет и решит мусор отправлять в космос
16:22
В Псковской области ещё 140 детей-сирот смогут отпраздновать новоселье в этом году
15:47
Псковичей зовут посмотреть на «умные метры» в квартирах
14:44
Александр Котов: Премия «Народное признание» собирает целую галерею выдающихся псковичей
13:45
В Великих Луках заработал небольшой мусороперерабатывающий завод
12:35
За звание «Мистер Псков-2017» будут сражаться семь мужчин
12:17
Пять компаний пожелали выполнять авиарейсы по маршруту Псков — Симферополь
Еще новости
Общество

В Псковской области ещё 140 детей-сирот смогут отпраздновать новоселье в этом году

Власти Псковской области в этом году приобретут порядка 140 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона со ссылкой на Главное государственное управление социальной защиты населения.

На решение жилищного вопроса детей-сирот из консолидированного бюджета направят более 158 млн рублей, из них 101 млн рублей — областные средства.

В марте этого года будут объявлены первые аукционы на приобретение жилья для детей, оставшихся без попечения родителей. На данный момент территориальные органы соцзащиты готовят документацию, необходимую для проведения торгов.

Напомним, в прошлом году, благодаря сэкономленным при проведении аукционов денежным средствам, для детей-сирот были приобретены 153 квартиры вместо 143 запланированных. Всего за последние 5 лет государственное жилье получили более тысячи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отметили в Управлении соцзащиты.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Псковской области ещё 140 детей-сирот смогут отпраздновать новоселье в этом году
14 февраля 2017
В Псковской области ещё 140 детей-сирот смогут отпраздновать новоселье в этом году
Псковичей зовут посмотреть на «умные метры» в квартирах
14 февраля 2017
Псковичей зовут посмотреть на «умные метры» в квартирах
Александр Котов: Премия «Народное признание» собирает целую галерею выдающихся псковичей
14 февраля 2017
Александр Котов: Премия «Народное признание» собирает целую галерею выдающихся псковичей
В Великих Луках заработал небольшой мусороперерабатывающий завод
14 февраля 2017
В Великих Луках заработал небольшой мусороперерабатывающий завод 1
За звание «Мистер Псков-2017» будут сражаться семь мужчин
14 февраля 2017
За звание «Мистер Псков-2017» будут сражаться семь мужчин
Пять компаний пожелали выполнять авиарейсы по маршруту Псков — Симферополь
14 февраля 2017
Пять компаний пожелали выполнять авиарейсы по маршруту Псков — Симферополь 2
Псковская область заняла 60-е место в рейтинге влюблённости
14 февраля 2017
Псковская область заняла 60-е место в рейтинге влюблённости
«Кнопка жизни» теперь доступна в розничной сети «Ростелекома» в Псковской области
14 февраля 2017
«Кнопка жизни» теперь доступна в розничной сети «Ростелекома» в Псковской области

Идет загрузка...