В Псковской области ещё 140 детей-сирот смогут отпраздновать новоселье в этом году

16:22, 14 февраля 2017, ПАИ

Власти Псковской области в этом году приобретут порядка 140 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона со ссылкой на Главное государственное управление социальной защиты населения.

На решение жилищного вопроса детей-сирот из консолидированного бюджета направят более 158 млн рублей, из них 101 млн рублей — областные средства.

В марте этого года будут объявлены первые аукционы на приобретение жилья для детей, оставшихся без попечения родителей. На данный момент территориальные органы соцзащиты готовят документацию, необходимую для проведения торгов.

Напомним, в прошлом году, благодаря сэкономленным при проведении аукционов денежным средствам, для детей-сирот были приобретены 153 квартиры вместо 143 запланированных. Всего за последние 5 лет государственное жилье получили более тысячи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отметили в Управлении соцзащиты.