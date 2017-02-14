Предлагаемые меры по сносу домов в псковском СНТ «Факел» являются вынужденными, заявили в «Газпроме»

15:43, 14 февраля 2017, ПАИ

Предлагаемые меры по сносу жилых помещений в охранной зоне газопровода в садоводческом товариществе «Факел» Псковского района являются вынужденными и направлены на обеспечение безопасности людей, их имущества и соблюдению правил промышленной безопасности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».

В ответе на официальный запрос ПАИ, подписанном и. о. генерального директора компании, отмечается, что собственники в результате расширения территории в 1993 году с отступлением от утвержденного проекта застройки самовольно разбили земельные участки под индивидуальное садоводство без учета установленных распоряжением органа власти ограничений в землепользовании, связанной с охранной зоной газопровода. Кроме того, перед разбивкой земельных участков не был вызван для согласования представитель организации, эксплуатирующей газопроводы.

В акте выбора земельного участка были отражены ограничения, связанные охранными зонами магистрального газопровода, отмечается в документе.

«Таким образом, согласно материалам по землеотводу участков садоводства правлением было изначально осведомлено (имеются подписи представителей правления) об ограничениях, связанных с прохождением газопровода. Незаконное расширение территории садоводства оказывает негативное влияние на гражданские правоотношения, порождает незаконные сделки по продаже данных земельных участков», - отметили в компании.

Политика ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» всегда нацелена на урегулирование проблемы цивилизованным путём и реальное устранение нарушений, к сожалению, чаще всего происходит только после обращения в суд с требованиями о сносе строений, добавили в компании. Перед обращением в суд сотрудники компании с 2006 года проводят работу по добровольному устранению нарушений требований промышленной безопасности.

Напомним, в садоводческом товариществе «Факел» могут снести порядка 20 дачных построек в связи с нахождением в охранной зоне газового трубопровода. Владельцы участков обратились в суд, а также просят защиты у администрации Ядровской волости, которая ранее выделила эти участки.