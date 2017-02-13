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Культура

В 26 учреждениях культуры Псковской области проведут независимую оценку качества оказания услуг

13 февраля состоялось заседание Общественного совета при Государственном комитете Псковской области по культуре. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Открывая заседание, председатель совета по культуре Виктор Лысюк отметил, что это последняя встреча в таком составе в текущем году — срок полномочий этого совета заканчивается. Согласно постановлению администрации региона, Общественная палата Псковской области определит персональный состав участников нового совета по культуре на ближайшие два года.

Виктор Лысюк поблагодарил присутствующих за проделанную работу, заметив, что за это время были рассмотрены важнейшие вопросы и приняты значимые решения. В частности, определены основы культурной политики в регионе, инициированы мероприятия, посвященные Году культуры, Году литературы, Году Довмонта в Пскове, мероприятия, направленные на сохранение церкви Успения Святой Богородицы в деревне Мелетово, утвержден новый состав художественно-экспертного совета.

Еще одно приоритетное направление деятельности совета — проведение независимой оценки качества работы учреждений культуры в соответствии с федеральным законодательством. Участники заседания определили организации, в отношении которых в этом году будет проводиться независимая оценка качества (НОК) оказания услуг. Это 26 учреждений культуры, 24 из них — муниципальные, 2 — государственные.

По окончании заседания Виктор Лысюк вручил благодарственные письма за плодотворную работу в составе Общественного совета и активную жизненную позицию Ирене Панченко, Светлане Мельничук, Валерию Павлову, Виктору Рулеву, Андрею Веретину.

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