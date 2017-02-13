0
00:33
Смерти нет
22:07
Ансамбль Спасо-Мирожского монастыря определён как приоритетный объект для продвижения в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО
00:02
Рать в белых халатах
19:22
Дневник XXIV Пушкинского театрального фестиваля: день 10-й (ВИДЕО)
09:27
Выставка в честь знаменитого любителя древностей откроется в Пскове
19:14
Дневник XXIV Пушкинского театрального фестиваля: день 9-й (ВИДЕО)
17:02
«Прожекторперисхилтон» вернется в эфир Первого канала
Еще новости
Культура

Творческий вечер режиссёра Анны Дмитриевой пройдёт в псковском Доме офицеров 16 февраля

16 февраля в 18:30 в Городском доме офицеров (улица Комдива Кирсанова, 5) в Пскове состоится юбилейный творческий вечер режиссера учреждения Анны Дмитриевой «В гостях у Маратовны». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В свой 50-летний юбилей Анна Дмитриева соберет в одну праздничную программу концертные номера лучших коллективов Пскова. Вход свободный.

Отметим, Анна Дмитриева является постоянным участником, режиссером и ведущей общегородских массовых мероприятий. Окончила факультет социально-культурной деятельности Московского государственного университета культуры и искусств.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Ансамбль Спасо-Мирожского монастыря определён как приоритетный объект для продвижения в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО
13 февраля 2017
Ансамбль Спасо-Мирожского монастыря определён как приоритетный объект для продвижения в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Дневник XXIV Пушкинского театрального фестиваля: день 10-й (ВИДЕО)
12 февраля 2017
Дневник XXIV Пушкинского театрального фестиваля: день 10-й (ВИДЕО) 2
Выставка в честь знаменитого любителя древностей откроется в Пскове
12 февраля 2017
Выставка в честь знаменитого любителя древностей откроется в Пскове 2
Дневник XXIV Пушкинского театрального фестиваля: день 9-й (ВИДЕО)
11 февраля 2017
Дневник XXIV Пушкинского театрального фестиваля: день 9-й (ВИДЕО) 1
«Прожекторперисхилтон» вернется в эфир Первого канала
11 февраля 2017
«Прожекторперисхилтон» вернется в эфир Первого канала
Фестиваль самодельных диафильмов «Диазавр» пройдет сегодня в Пскове
11 февраля 2017
Фестиваль самодельных диафильмов «Диазавр» пройдет сегодня в Пскове
Сегодня в Псковском драмтеатре состоится первый показ спектакля лаборатории Олега Лоевского
11 февраля 2017
Сегодня в Псковском драмтеатре состоится первый показ спектакля лаборатории Олега Лоевского 1
Дневник XXIV Пушкинского театрального фестиваля: день 8-й (ВИДЕО)
10 февраля 2017
Дневник XXIV Пушкинского театрального фестиваля: день 8-й (ВИДЕО)

Идет загрузка...