Творческий вечер режиссёра Анны Дмитриевой пройдёт в псковском Доме офицеров 16 февраля
16 февраля в 18:30 в Городском доме офицеров (улица Комдива Кирсанова, 5) в Пскове состоится юбилейный творческий вечер режиссера учреждения Анны Дмитриевой «В гостях у Маратовны». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.
В свой 50-летний юбилей Анна Дмитриева соберет в одну праздничную программу концертные номера лучших коллективов Пскова. Вход свободный.
Отметим, Анна Дмитриева является постоянным участником, режиссером и ведущей общегородских массовых мероприятий. Окончила факультет социально-культурной деятельности Московского государственного университета культуры и искусств.