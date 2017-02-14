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Общество

В Пскове курсанты выступили в роли сотрудников уголовно-исполнительных инспекций

14 февраля, во второй день учений «Итог – 2017», курсантам Псковского филиала Академии ФСИН РФ предложили ситуации, реально возникающие в практической деятельности сотрудников, занимающихся исполнением наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Фото пресс-службы вуза

Участники учений, выступающие в роли сотрудников УИИ, должны были грамотно провести первоначальную профилактическую беседу с осужденными, разъяснив им порядок и условия отбывания наказания или меры уголовно-правового характера, составить и оформить должным образом необходимые документы, а также выполнили опознавательную фотосъемку осужденных и дактилоскопирование.

Кроме того, пятикурсники проводили диагностику личности осужденного и составляли его психологическую характеристику.

Фото пресс-службы вуза

«Все игровые коллективы успешно справились с поставленными задачами, связанными с постановкой осужденных на учет в уголовно-исполнительную инспекцию, для которых судом избраны такие наказания как исправительные и обязательные работы, лишение права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью, ограничение свободы, а также мер уголовно-правового характера: отсрочка отбывания наказания и условное осуждение», – сказала начальник ФКУ УИИ УФСИН России по Псковской области Алена Демидова.

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