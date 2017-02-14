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Общество

Соглашение о сотрудничестве подписали администрация Псковской области и Петербургский госинститут культуры

Администрация Псковской области и Санкт-Петербургский государственный институт культуры (СпбГИК) подписали соглашение о сотрудничестве в области культуры. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, подписи под документом поставили губернатор Псковской области Андрей Турчак и ректор СПбГИК Александр Тургаев.

Соглашение о сотрудничестве предполагает взаимодействие в области театрального, музыкального, изобразительного, эстрадного и циркового искусства, кино, телевидения и радиовещания, библиотечного и музейного дела, охраны и рационального использования памятников и других объектов культурно-исторического наследия, самодеятельного народного творчества, народных промыслов и других видов культурной деятельности.

В ходе встречи была рассмотрена возможность создания на базе Псковского областного колледжа культуры и искусства представительства вуза. Здесь смогли бы проходить обучение, переподготовку либо курсы повышения квалификации специалисты сельских домов культуры, музеев, детских музыкальных школ, школьных библиотек и других учреждений культуры и образования без отрыва от основной деятельности.

Андрей Турчак поддержал это предложение в связи с реализацией на территории региона масштабной программы по ремонту сельских домов культуры и заинтересованности в повышении квалификации их работников. Кроме того, глава региона подал идею вовлечь в этот процесс кафедру культурологии Псковского государственного университета.

В завершение встречи губернатор пригласил коллективы Санкт-Петербургского государственного института культуры на певческий праздник, который ежегодно проходит в День славянской письменности и культуры в Псковском кремле в рамках Всероссийского хорового праздника.

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