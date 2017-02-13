0
12:49
На один вложенный рубль в сферу туризма Псковской области приходятся 5 рублей частных инвестиций
01:47
Экс-председатель псковского госкомитета Наталья Трунова возглавила Национальную гильдию градостроителей
21:01
Россельхознадзор предложил ФАС проверить «Союзмолоко» после заявления о росте цен
21:25
Росавиация разрешила «Псковавиа» выполнять коммерческие воздушные перевозки без ограничений
19:34
Минпромторг исключил водку и сигареты из продуктовых карточек
17:50
В 2016 году сотрудники псковского Роспотребнадзора изъяли 15 партий некачественных овощей и фруктов
16:06
В Пскове продаётся кафе
Еще новости
  • Коротко
Экономика

В Пскове рабочая группа обсудила проект закона о льготах для инвесторов из других регионов

В Псковском областном Собрании депутатов состоялось заседание рабочей группы по проекту закона «О внесении изменений в закон «О налоговых льготах и государственной поддержке инвестиционной деятельности в Псковской области». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото с sobranie.pskov.ru

Законопроект, расширяющий трактовку понятия «инвестор» и предоставляющий предприятиям и организациям из других регионов возможность получить  государственную поддержку в виде сопровождения реализуемых на территории области стратегических инвестиционных проектов, профильные комитеты Собрания рассмотрели ещё в январе, после чего нормативный правовой акт был принят в первом чтении.

Парламентарии приняли решение более тщательно проработать текст законопроекта, чтобы исключить двойное толкование новых законодательных норм.

«Здесь есть юридические коллизии, которые могут привести совсем к другому результату», - высказал в ходе заседания рабочей группы позицию депутатского корпуса  Юрий Сорокин.

http://sobranie.pskov.ru/

Вице-спикер областного Собрания Борис Полозов обратился к председателю Государственного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрею Михееву с тем же вопросом, который уже задавал при обсуждении законопроекта на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике: «Не получится так, что мы инвесторов, зарегистрированных в других регионах, будем «за ручку водить», а они налог на прибыль будут выводить из области»?

Андрей Михеев ответил, что разработчики законопроекта руководствовались противоположной логикой – налоговые поступления в казну региона должны увеличиться, хотя согласился, что формулировки, предложенные в первоначальной редакции законопроекта, должны быть более чёткими.

«Организация зарегистрирована, например, в Тюмени, ищет инвестиционную площадку. Выбрали  Псковскую область, решили организовать здесь производство. Отлично!  Мы признаём их проект стратегическим и оказываем государственную поддержку, а налоги-то инвестор где платить будет: у нас или в Тюмени?» - задал уточняющий вопрос Ю. Сорокин.

Руководитель отраслевого ведомства пояснил, что НДФЛ и налог на недвижимое имущество в любом случае будут оставаться в регионе. 

Фото с sobranie.pskov.ru

Вице-спикер областного Собрания Борис Полозов обратился к председателю Государственного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрею Михееву с тем же вопросом, который уже задавал при обсуждении законопроекта на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике: «Не получится так, что мы инвесторов, зарегистрированных в других регионах, будем «за ручку водить», а они налог на прибыль будут выводить из области»?

Андрей Михеев ответил, что разработчики законопроекта руководствовались противоположной логикой – налоговые поступления в казну региона должны увеличиться, хотя согласился, что формулировки, предложенные в первоначальной редакции законопроекта, должны быть более чёткими.

«Организация зарегистрирована, например, в Тюмени, ищет инвестиционную площадку. Выбрали  Псковскую область, решили организовать здесь производство. Отлично!  Мы признаём их проект стратегическим и оказываем государственную поддержку, а налоги-то инвестор, где платить будет: у нас или в Тюмени?» - задал уточняющий вопрос Юрий Сорокин.

Руководитель отраслевого ведомства пояснил, что НДФЛ и налог на недвижимое имущество в любом случае будут оставаться в регионе. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

На один вложенный рубль в сферу туризма Псковской области приходятся 5 рублей частных инвестиций
13 февраля 2017
На один вложенный рубль в сферу туризма Псковской области приходятся 5 рублей частных инвестиций 16
Экс-председатель псковского госкомитета Наталья Трунова возглавила Национальную гильдию градостроителей
13 февраля 2017
Экс-председатель псковского госкомитета Наталья Трунова возглавила Национальную гильдию градостроителей 18
Россельхознадзор предложил ФАС проверить «Союзмолоко» после заявления о росте цен
10 февраля 2017
Россельхознадзор предложил ФАС проверить «Союзмолоко» после заявления о росте цен
Росавиация разрешила «Псковавиа» выполнять коммерческие воздушные перевозки без ограничений
08 февраля 2017
Росавиация разрешила «Псковавиа» выполнять коммерческие воздушные перевозки без ограничений 4
Минпромторг исключил водку и сигареты из продуктовых карточек
08 февраля 2017
Минпромторг исключил водку и сигареты из продуктовых карточек
В 2016 году сотрудники псковского Роспотребнадзора изъяли 15 партий некачественных овощей и фруктов
08 февраля 2017
В 2016 году сотрудники псковского Роспотребнадзора изъяли 15 партий некачественных овощей и фруктов
В Пскове продаётся кафе
08 февраля 2017
В Пскове продаётся кафе 1
Андрей Агапов извинился перед псковичами за сложившуюся ситуацию с непомерными платежами за ОДН
08 февраля 2017
Андрей Агапов извинился перед псковичами за сложившуюся ситуацию с непомерными платежами за ОДН 6

Идет загрузка...