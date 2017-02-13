В Пскове рабочая группа обсудила проект закона о льготах для инвесторов из других регионов

16:42, 14 февраля 2017, ПАИ

В Псковском областном Собрании депутатов состоялось заседание рабочей группы по проекту закона «О внесении изменений в закон «О налоговых льготах и государственной поддержке инвестиционной деятельности в Псковской области». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Законопроект, расширяющий трактовку понятия «инвестор» и предоставляющий предприятиям и организациям из других регионов возможность получить государственную поддержку в виде сопровождения реализуемых на территории области стратегических инвестиционных проектов, профильные комитеты Собрания рассмотрели ещё в январе, после чего нормативный правовой акт был принят в первом чтении.

Парламентарии приняли решение более тщательно проработать текст законопроекта, чтобы исключить двойное толкование новых законодательных норм.

«Здесь есть юридические коллизии, которые могут привести совсем к другому результату», - высказал в ходе заседания рабочей группы позицию депутатского корпуса Юрий Сорокин.

Вице-спикер областного Собрания Борис Полозов обратился к председателю Государственного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрею Михееву с тем же вопросом, который уже задавал при обсуждении законопроекта на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике: «Не получится так, что мы инвесторов, зарегистрированных в других регионах, будем «за ручку водить», а они налог на прибыль будут выводить из области»?

Андрей Михеев ответил, что разработчики законопроекта руководствовались противоположной логикой – налоговые поступления в казну региона должны увеличиться, хотя согласился, что формулировки, предложенные в первоначальной редакции законопроекта, должны быть более чёткими.

«Организация зарегистрирована, например, в Тюмени, ищет инвестиционную площадку. Выбрали Псковскую область, решили организовать здесь производство. Отлично! Мы признаём их проект стратегическим и оказываем государственную поддержку, а налоги-то инвестор где платить будет: у нас или в Тюмени?» - задал уточняющий вопрос Ю. Сорокин.

Руководитель отраслевого ведомства пояснил, что НДФЛ и налог на недвижимое имущество в любом случае будут оставаться в регионе.

Вице-спикер областного Собрания Борис Полозов обратился к председателю Государственного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрею Михееву с тем же вопросом, который уже задавал при обсуждении законопроекта на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике: «Не получится так, что мы инвесторов, зарегистрированных в других регионах, будем «за ручку водить», а они налог на прибыль будут выводить из области»?

Андрей Михеев ответил, что разработчики законопроекта руководствовались противоположной логикой – налоговые поступления в казну региона должны увеличиться, хотя согласился, что формулировки, предложенные в первоначальной редакции законопроекта, должны быть более чёткими.

«Организация зарегистрирована, например, в Тюмени, ищет инвестиционную площадку. Выбрали Псковскую область, решили организовать здесь производство. Отлично! Мы признаём их проект стратегическим и оказываем государственную поддержку, а налоги-то инвестор, где платить будет: у нас или в Тюмени?» - задал уточняющий вопрос Юрий Сорокин.

Руководитель отраслевого ведомства пояснил, что НДФЛ и налог на недвижимое имущество в любом случае будут оставаться в регионе.