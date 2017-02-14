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В Пскове на перекрестке Рижского проспекта и улицы Петровской произошло лобовое ДТП (ФОТО)

Сегодня, 14 февраля, около 15:30 в Пскове на пересечении Рижского проспекта и улицы Петровской произошло лобовое ДТП. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, столкнулись автомобили Audi А4 и Hyundai Santa Fe.

В результате столкновения автомобили получили серьезные повреждения передней части. В автомобиле Audi сработали обе фронтальные подушки безопасности. 

На место происшествия прибыли 4 экипажа ГИБДД. Также с места ДТП «скорая помощь» госпитализировала мужчину из Santa Fe с травмой ног.

Движение затруднено по Рижскому проспекту со стороны центра города.

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