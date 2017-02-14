Противопожарные инструктажи провели специалисты в Пушкинских Горах

17:40, 14 февраля 2017, ПАИ

14 февраля сотрудники ГУ МЧС РФ по Псковской области провели профилактический рейд в поселке Пушкинские Горы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Мероприятие направлено на профилактику возникновения пожаров, а также гибели людей на них. Специалисты провели противопожарные инструктажи, раздали памятки и листовки на противопожарную тематику.

Особое внимание они уделили гражданам, проживающим в частном секторе: провели дополнительный инструктаж по эксплуатации печного отопления и нормах содержания надворных построек и прилегающей территории.