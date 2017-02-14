0
16:24
Александр Кузнецов: Не надо думать, что кто-то придет и решит мусор отправлять в космос
16:22
В Псковской области ещё 140 детей-сирот смогут отпраздновать новоселье в этом году
15:47
Псковичей зовут посмотреть на «умные метры» в квартирах
14:44
Александр Котов: Премия «Народное признание» собирает целую галерею выдающихся псковичей
13:45
В Великих Луках заработал небольшой мусороперерабатывающий завод
12:35
За звание «Мистер Псков-2017» будут сражаться семь мужчин
12:17
Пять компаний пожелали выполнять авиарейсы по маршруту Псков — Симферополь
Еще новости
Общество

Противопожарные инструктажи провели специалисты в Пушкинских Горах

14 февраля сотрудники ГУ МЧС РФ по Псковской области провели профилактический рейд в поселке Пушкинские Горы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото с 60.mchs.gov.ru

Мероприятие направлено на профилактику возникновения пожаров, а также гибели людей на них. Специалисты провели противопожарные инструктажи, раздали памятки и листовки на противопожарную тематику.

Фото с 60.mchs.gov.ru

Особое внимание они уделили гражданам, проживающим в частном секторе: провели дополнительный инструктаж по эксплуатации печного отопления и нормах содержания надворных построек и прилегающей территории.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Псковской области ещё 140 детей-сирот смогут отпраздновать новоселье в этом году
14 февраля 2017
В Псковской области ещё 140 детей-сирот смогут отпраздновать новоселье в этом году
Псковичей зовут посмотреть на «умные метры» в квартирах
14 февраля 2017
Псковичей зовут посмотреть на «умные метры» в квартирах
Александр Котов: Премия «Народное признание» собирает целую галерею выдающихся псковичей
14 февраля 2017
Александр Котов: Премия «Народное признание» собирает целую галерею выдающихся псковичей
В Великих Луках заработал небольшой мусороперерабатывающий завод
14 февраля 2017
В Великих Луках заработал небольшой мусороперерабатывающий завод 1
За звание «Мистер Псков-2017» будут сражаться семь мужчин
14 февраля 2017
За звание «Мистер Псков-2017» будут сражаться семь мужчин
Пять компаний пожелали выполнять авиарейсы по маршруту Псков — Симферополь
14 февраля 2017
Пять компаний пожелали выполнять авиарейсы по маршруту Псков — Симферополь 2
Псковская область заняла 60-е место в рейтинге влюблённости
14 февраля 2017
Псковская область заняла 60-е место в рейтинге влюблённости
«Кнопка жизни» теперь доступна в розничной сети «Ростелекома» в Псковской области
14 февраля 2017
«Кнопка жизни» теперь доступна в розничной сети «Ростелекома» в Псковской области

Идет загрузка...