Противопожарные инструктажи провели специалисты в Пушкинских Горах
14 февраля сотрудники ГУ МЧС РФ по Псковской области провели профилактический рейд в поселке Пушкинские Горы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
Мероприятие направлено на профилактику возникновения пожаров, а также гибели людей на них. Специалисты провели противопожарные инструктажи, раздали памятки и листовки на противопожарную тематику.
Особое внимание они уделили гражданам, проживающим в частном секторе: провели дополнительный инструктаж по эксплуатации печного отопления и нормах содержания надворных построек и прилегающей территории.