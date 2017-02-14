0
16:24
Александр Кузнецов: Не надо думать, что кто-то придет и решит мусор отправлять в космос
16:22
В Псковской области ещё 140 детей-сирот смогут отпраздновать новоселье в этом году
15:47
Псковичей зовут посмотреть на «умные метры» в квартирах
14:44
Александр Котов: Премия «Народное признание» собирает целую галерею выдающихся псковичей
13:45
В Великих Луках заработал небольшой мусороперерабатывающий завод
12:35
За звание «Мистер Псков-2017» будут сражаться семь мужчин
12:17
Пять компаний пожелали выполнять авиарейсы по маршруту Псков — Симферополь
Еще новости
Общество

Специалисты Псковского отделения Сбербанка помогли подобрать ипотечную программу участникам «Тура по новостройкам»

Сотрудники Псковского отделения Сбербанка проконсультировали участников «Тура по новостройкам», организованного газетой «Комсомольская правда. Псков». Псковичи посетили два жилых комплекса – «Афины» и «Молодежный».

«Тур по новостройкам» – отличный инструмент для будущих новосёлов, позволяющий за короткое время познакомиться со строящимися жилищными комплексами, увидеть планировки квартир и уровень их отделки, оценить местоположение, вид из окна и получить информацию о способах приобретения жилья. Важной составляющей поездки является возможность прямого общения с представителями застройщика и специалистами банка.

Участники тура узнали о преимуществах таких ипотечных программ, как «Военная ипотека», «Молодая семья» и «Акция для застройщиков», а также с помощью специалиста прямо на месте смогли подобрать оптимальную программу и получить полный расчет по кредиту.

Представители Сбербанка также рассказали клиентам об «Электронной регистрации» – новом совместном сервисе Сбербанка и Росреестра, позволяющем зарегистрировать договор долевого участия в строительстве онлайн. Теперь процесс регистрации ДДУ сокращен до минимума – все необходимые действия клиент производит в офисе компании-застройщика, после чего участники сделки в течение 5-7 дней получают зарегистрированные документы на электронную почту. Процесс регистрации договора  занимает всего 15 минут.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальный сайт Банка – www.sberbank.ru.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Псковской области ещё 140 детей-сирот смогут отпраздновать новоселье в этом году
14 февраля 2017
В Псковской области ещё 140 детей-сирот смогут отпраздновать новоселье в этом году
Псковичей зовут посмотреть на «умные метры» в квартирах
14 февраля 2017
Псковичей зовут посмотреть на «умные метры» в квартирах
Александр Котов: Премия «Народное признание» собирает целую галерею выдающихся псковичей
14 февраля 2017
Александр Котов: Премия «Народное признание» собирает целую галерею выдающихся псковичей
В Великих Луках заработал небольшой мусороперерабатывающий завод
14 февраля 2017
В Великих Луках заработал небольшой мусороперерабатывающий завод 1
За звание «Мистер Псков-2017» будут сражаться семь мужчин
14 февраля 2017
За звание «Мистер Псков-2017» будут сражаться семь мужчин
Пять компаний пожелали выполнять авиарейсы по маршруту Псков — Симферополь
14 февраля 2017
Пять компаний пожелали выполнять авиарейсы по маршруту Псков — Симферополь 2
Псковская область заняла 60-е место в рейтинге влюблённости
14 февраля 2017
Псковская область заняла 60-е место в рейтинге влюблённости
«Кнопка жизни» теперь доступна в розничной сети «Ростелекома» в Псковской области
14 февраля 2017
«Кнопка жизни» теперь доступна в розничной сети «Ростелекома» в Псковской области

Идет загрузка...