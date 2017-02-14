Специалисты Псковского отделения Сбербанка помогли подобрать ипотечную программу участникам «Тура по новостройкам»
Сотрудники Псковского отделения Сбербанка проконсультировали участников «Тура по новостройкам», организованного газетой «Комсомольская правда. Псков». Псковичи посетили два жилых комплекса – «Афины» и «Молодежный».
«Тур по новостройкам» – отличный инструмент для будущих новосёлов, позволяющий за короткое время познакомиться со строящимися жилищными комплексами, увидеть планировки квартир и уровень их отделки, оценить местоположение, вид из окна и получить информацию о способах приобретения жилья. Важной составляющей поездки является возможность прямого общения с представителями застройщика и специалистами банка.
Участники тура узнали о преимуществах таких ипотечных программ, как «Военная ипотека», «Молодая семья» и «Акция для застройщиков», а также с помощью специалиста прямо на месте смогли подобрать оптимальную программу и получить полный расчет по кредиту.
Представители Сбербанка также рассказали клиентам об «Электронной регистрации» – новом совместном сервисе Сбербанка и Росреестра, позволяющем зарегистрировать договор долевого участия в строительстве онлайн. Теперь процесс регистрации ДДУ сокращен до минимума – все необходимые действия клиент производит в офисе компании-застройщика, после чего участники сделки в течение 5-7 дней получают зарегистрированные документы на электронную почту. Процесс регистрации договора занимает всего 15 минут.
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