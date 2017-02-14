В Псковской областной библиотеке стартовала акция «Дарите книги с любовью»

18:01, 14 февраля 2017, ПАИ

14 февраля в 14:00 в Псковской областной универсальной научной библиотеке стартовала акция «Дарите книги с любовью». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Заведующая Региональным центром комплектования и каталогизации документов Псковской областной научной библиотеки Наталья Дуброва рассказала о цели акции и ценности пополнения фондов сельских библиотек новыми книгами.

С приветственным словом выступил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по культуре парламентариев ассоциации Северо-Запада России Виктор Остренко, который подчеркнул важность мероприятия и открыл акцию, подарив издание «Красная книга Псковской области».

Поддержали инициативу по сбору книг для сельских библиотек представитель книжного супермаркета «Буквоед» Юрий Коробов, представитель Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Денис Матвеев и представитель регионального отделения Русской школьной библиотечной ассоциации Нина Дмитриева.

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Школьные библиотекари города Пскова подарили учреждениям 87 новых изданий.

Напомним, что первая общероссийская акция «Дарите книги с любовью» организована по инициативе Ассоциации деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя». Мероприятие приурочено к Международному дню книгодарения, который ежегодно отмечается 14 февраля в более чем 30 странах мира.

Идея Международного дня книгодарения – вдохновлять людей по всему миру дарить детям и друг другу хорошие книги, демонстрируя, что книга остается лучшим подарком и не теряет своей ценности даже в век высоких информационных технологий.

Псковская библиотечная ассоциация и Псковская областная универсальная научная библиотека присоединились к проведению этой акции и организовали на своей площадке сбор новых книг для сельских библиотек.

Акция продлится до 14 апреля 2017 года. Подведение итогов акции состоится 18 апреля в рамках XIV Международного книжного форума «Русский Запад».