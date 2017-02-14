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Общество

Передача Исаакиевского собора РПЦ продлится шесть лет

Процесс передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви по закону должен занять шесть лет, передает «Интерфакс».

Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин.

«Хотел бы отметить, что на сегодняшний день механизм передачи Исаакиевского собора РПЦ не запущен, так как не выполнены формальные требования законодательства, а именно [не передано] заявление со стороны религиозной организации с такой просьбой. Более того, речь не идет о переходе в собственность РПЦ. Вопрос стоит лишь о передаче в безвозмездное пользование», — сказал он.

Ранее сообщалось, что протестующие против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви выстроились в кольцо вокруг здания.

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