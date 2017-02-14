В администрации Псковской области региона состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

19:43, 14 февраля 2017, ПАИ

Очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав прошло во вторник, 14 февраля, в администрации Псковской области под председательством начальника государственного управления образования региона Александра Седунова. В работе комиссии приняли участие представители профильных ведомств и правоохранительных органов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Участники заседания подвели итоги работы органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних за 2016 год и наметили планы работы на 2017 год.

По данным УМВД России по Псковской области, в прошлом году удалось стабилизировать ситуацию в сфере подростковой преступности. Удельный вес преступлений, совершенных лицами до 18 лет остался на уровне 2015 года и составил около 6%. В то же время, количество несовершеннолетних участников преступлений в регионе уменьшилось на 4%.

Кроме того, заметно снизилось (на 32%) количество подростков, повторно совершающих преступления, а также несовершеннолетних, идущих на преступление в состоянии алкогольного опьянения — почти на 9%. На 25% удалось снизить число подростков, вовлеченных в сферу незаконного оборота наркотиков. Сократилось и число несовершеннолетних, стоящих на профилактическом учете в медицинских учреждениях — с 239 до 176 подростков.

Кроме того, в прошлом году на территории области значительно снизилось количество преступлений против половой неприкосновенности детей — на 46% (с 37 до 20) и особо тяжких преступлений в отношении несовершеннолетних — на 25% (с 39 до 29).

На заседании было отмечено, что основными причинами, по которым несовершеннолетние совершают криминальные действия, по-прежнему остаются семейное неблагополучие и социальные проблемы. Учет семей с детьми, находящимися в социально опасном положении, ведет государственное управление социальной защиты населения Псковской области. В 2016 году в банк данных было занесено 270 семей, при этом 365 семей снято с учета. Всего в регионе около 1,5 тыс неблагополучных семей, в которых воспитывается более 3 тыс детей.

Также в рамках заседания поднимался вопрос о самовольных уходах подростков из семей и государственных учреждений. Как сообщил начальник управления образования Александр Седунов, в прошлом году 16 учеников и воспитанников самовольно покидали госучреждения 31 раз, а в 2015 году этот показатель составил 23 и 45 соответственно. Из семьи в прошлом году уходили 29 подростков 37 раз.

Для профилактики случаев самовольных уходов из образовательных учреждений проводится ежедневный контроль посещаемости уроков. С учениками, пропускающими занятия, и их родителями проводятся профилактические беседы. Кроме того, более 28 тыс родителей в прошлом году приняли участие в тематических собраниях, посвященных повышению родительской ответственности и взаимодействия родителей и детей. В то же время для педагогов проведено порядка 30 семинаров и курсов повышения квалификации, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений в среде несовершеннолетних. С целью привлечения несовершеннолетних к созидательной деятельности и развитию у них социальной активности для подростков организованы досуговые занятия. На данный момент в кружках и секциях региона занимаются более 55 тыс детей, что составляет порядка 85% школьников.

В этом году работа в этом направлении будет продолжена.