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Общество

В Госдуму внесли законопроект о наказании за «пропаганду исключительности»

Депутат от ЛДПР Сергей Иванов внес в Государственную Думу законопроект, в соответствии с которым дискредитация человека в интернете или СМИ будет наказываться штрафом до 300 тыс. рублей либо лишением права занимать определенные должности до трех лет, передает РИА Новости.

В проекте закона предлагается наказывать при «пропаганде исключительности, превосходства либо неполноценности человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенной публично или с использованием СМИ, либо в сети Интернет».

Отмечается, что автор предлагает вводить ответственность только в случае наступления общественно опасных последствий.

В пояснительной записке говорится, что используемая в законе формулировка имеет более широкую трактовку, нежели конституционные понятия «агитация» и «пропаганда», вследствие чего возникает неоднозначность толкования нормы.

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