В Пскове перед судом предстанут члены банды, обвиняемые в разбойном нападении на почту в Порховском районе

19:56, 14 февраля 2017, ПАИ

Псковский областной суд 15 февраля начинает слушание по уголовному делу в отношении граждан Республики Беларусь 38-летнего М. и 24-летнего С., а также жителя Стругокрасненского района Псковской области 20-летнего И., которым предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 209 УК РФ (бандитизм), ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконная переделка огнестрельного оружия), п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного суда.

По версии следствия с целью совершения разбойных нападений на почтовые отделения под руководством М. была создана банда. 6 апреля 2016 г. М., И, и С. совершили разбойное нападение на почтовое отделение «Боровичи» Порховского почтамта, в результате которого были похищены денежные средства в сумме 175543 рубля. С похищенным имуществом указанные лица с места преступления скрылись.

Уголовное дело будет рассмотрено в открытом судебном заседании.