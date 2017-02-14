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Общество

В Анталье турок застрелил русскую жену и отравил двух детей

Гражданин Турции убил свою супругу-россиянку и двух детей в Анталье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление генконсульства России.

Как уточняет агентство, сначала Муаммер Гюн накормил сына Виктора и дочь Лейлу сладостями, отравленными пестицидами, а затем застрелил жену из помпового ружья. После совершения убийств он позвонил в полицию, рассказал о случившемся и покончил с собой.

«Мы подтверждаем информацию СМИ об убийстве гражданки России и двух ее детей, мальчика и девочки. Преступник покончил с собой. Преступление, по предварительным данным, произошло на бытовой почве», — приводит агентство слова источника, знакомого с ситуацией.

Полиция начала расследование случившегося.

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