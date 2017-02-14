Социологи: Половина россиян не знает, что такое гомеопатия

20:17, 14 февраля 2017, ПАИ

Большинство россиян не знает, что такое «гомеопатия», а пользовались ей менее четверти опрошенных. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного ВЦИОМ, пишет Росбалт.

Согласно исследованию, то или иное описание понятия «гомеопатия» смогли дать 46% россиян. Как правило, они представляют, что оно относится к области медицины, но точное определение дать не могут, отмечают исследователи. 17% слово «гомеопатия» узнали после опроса ВЦИОМ, еще 33% сказали, что это слово слышали, но не знают, что это такое.

В числе респондентов, знающих, по их словам, что такое гомеопатия, 49% использовали эти средства сами или имеют родственников, которые так лечились (это 23% от всех опрошенных). 42% из них говорят, что гомеопатия помогала часто, 25% — иногда, а 27% отмечают, что, как правило, она не давала положительного результата.

Кроме того, из тех 46%, кто дал определение гомеопатии, 45% считают, что они не способствуют выздоровлению больных, а в положительный эффект верят 32%.

Опрос проводился с 8 по 9 февраля по телефону по стратифицированной двухосновной случайной всероссийской выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 человек.

Ранее сообщалось, что комиссия Российской академии наук (РАН) по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований опубликовала Меморандум № 2 «О лженаучности гомеопатии», в котором говорится, что научно обосновать методы гомеопатии не получается. Комиссия также предложила маркировать поступающие в продажу гомеопатические средства и исключить их использование в государственной медицине.