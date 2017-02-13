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Экономика

Псковские приставы передали в банк для конвертации и передачи в пользу федерального бюджета 309 тысяч бесхозяйных евро

Судебными приставами Управления ФССП России по Псковской области исполнено решение суда и переданы на конвертацию в банк 309 тысяч евро для дальнейшего зачисления их в федеральный бюджет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

На исполнении в МОСП по ОВИП Управления ФССП России по Псковской области находился исполнительный лист о передаче в пользу федерального бюджета, признанных бесхозяйными денежных средств, в размере 309 тысяч рублей. 10 февраля 2017 года заместителем начальника МОСП по ОВИП Управления ФССП России по Псковской области Надеждой Курсаковой в сопровождении судебных приставов по ОУПДС группы быстрого реагирования из банковской ячейки одного из кредитных учреждений г. Пскова были изъяты денежные средства в размере 309 тысяч евро. Данные денежные средства под усиленной охраной были переданы сотрудникам ПАО «Сбербанк» для проведения конвертации иностранной валюты. Вместе с крупной суммой денег было передано, для соблюдения законности процедуры, и постановление «о поручении продажи иностранной валюты и перечислении денежных средств».

В последующем, денежные средства, уже в национальном покрытии (свыше 19 миллионов рублей) будут зачислены во временное пользование на депозитный счёт МОСП по ОВИП Управления ФССП России по Псковской области для перечисления их в федеральный бюджет.

Для справки: Конвертация представляет собой обмен валюты одного государства на другую национальную валюту. Обмен происходит по фиксированному курсу, который регулируется рынком или устанавливается банками.

 

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