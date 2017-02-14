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Общество

В реестре должностей государственной гражданской службы Псковской области появится главный архитектор

В областное Собрание депутатов поступил законопроект, дополняющий Реестр должностей государственной гражданской службы Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Согласно документу, разработанному по поручению губернатора области Андрея Турчака комитетом по управлению государственной службой и наградам администрации области, в регионе предлагается ввести новую должность государственной гражданской службы – «Главный архитектор области».

Главный архитектор будет находиться в прямом подчинении главы региона. Соответствующую рекомендацию исполнительным органам власти субъектов РФ дал Президент России Владимир Путин по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации по вопросам развития строительного комплекса и совершенствования градостроительной деятельности, которое состоялось 17 мая 2016 года в Кремле.

Проект закона области «О внесении изменения в приложение к Закону Псковской области «О Реестре должностей государственной гражданской службы Псковской области» рассмотрит комитет по законодательству и местному самоуправлению.

Отметим, в декабре 2016 года на заседании Общественного совета по культурному наследию при губернаторе Псковской области Андрей Турчак подчеркнул, что главный архитектор региона «должен быть непререкаемым авторитетом» и избираться на должность через конкурс.  

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