Члены Молодёжного парламента приняли участие в «Снежном десанте»

20:44, 14 февраля 2017, ПАИ

Члены Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов приняли участие в «Снежном десанте», прошедшем в Дедовичском районе в поддержку инициативы жителей района о придании муниципалитету статуса «Края Партизанской Славы». Работники Псковской ГРЭС, школьники, поисковики, члены местного отделения «Единой России» и общественных организаций не только Дедовичского района, но и областного центра – всего около пятидесяти человек преодолели на лыжах маршрут длиною более семи километров.Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Старт пробега прошёл в деревне Нивки у недавно восстановленного памятного знака, посвящённого отправке обоза в Ленинград. В сопровождении вездеходов участники отправились к месту, где в годы войны располагалась партизанская типография.

«Партизанские отряды Дедовичского района называли «колыбелью организованной массовой народной войны», - поделилась впечатлениями о мероприятии депутат,чле Молодёжного парламента Лидия Драгунова. - Территория служила военной, политической и экономической базой, необходимой для борьбы и самого существования партизан в первый год войны. «Партизанский край» стал боевым университетом для многих бригад и отрядов, чьи подвиги внесли неоценимый вклад в общую борьбу, в победу над немецко-фашистскими захватчиками. Мы обязаны сохранить память об этих людях. Мы должны передать будущему поколению память – ведь пока мы помним, мы живём! Приятно, что жители района выдвигают инициативу присвоить этому району почётное звание «Край Партизанской Славы».

Напомним, в годы войны Дедовичский район был центром партизанского края, образованного в августе 1941 года и занимавшего площадь более 95000 кв. км.