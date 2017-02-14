Названы самые ликвидные модели автомобилей в России

21:02, 14 февраля 2017, ПАИ

Эксперты проанализировали цены на автомобили на российском рынке и составили рейтинг самых ликвидных моделей. В лидеры выбились модели марок Volkswagen и Mercedes-Benz, пишет Газета.ру

Специалисты компании «Автостат-Инфо» провели исследование, в рамках которого сравнили стоимость новых моделей с ценой на эти же автомобили возрастом три года. На основании этих данных был составлен рейтинг наиболее ликвидных моделей на российском рынке.

Всего были проанализированы 42 марки и 383 модели автомобилей. Результаты разделили на две группы: в первую вошли «массовые» варианты, а во вторую – премиальные транспортные средства.

Лидером по числу попаданий в число самых ликвидных моделей в первой категории стали машины марки Volkswagen, а автомобилем с наибольшей ликвидностью — Toyota Hilux. В сегменте премиальных машин чаще всего в топ попадали автомобили марки Mercedes-Benz, а самым ликвидным стал Porsche Cayenne. К тому же он оказался единственным автомобилем, ликвидность которого превысила 100%, то есть через три года внедорожник стал стоить больше, чем во время покупки.