В Петербурге День святого Валентина стал самым теплым за всю историю наблюдений

21:27, 14 февраля 2017, ПАИ

В Санкт-Петербурге 14 февраля, в День святого Валентина, температура воздуха поднялась до самой высокой отметки за всю историю метеонаблюдений в городе. Об этом заявил главный синоптик города Александр Колесов, передает ТАСС.

«Сегодня самый теплый День святого Валентина за всю историю наблюдений в Петербурге», — сказал он, добавив, что наблюдения в городе ведутся с 1881 года.

Сообщается, что температура в городе достигла 5°C, что перекрывает рекордный показатель на 14 февраля 1995 года. Тогда температура воздуха достигла 4,2 °C.

Ранее сообщалось, что 14 февраля может стать самым теплым днем в феврале в Москве.