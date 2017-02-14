«Сибирский гостинец» привлечет 10 млрд для развития бизнеса в Пскове

21:35, 14 февраля 2017, ПАИ

Компания «Сибирский гостинец», которая занимается производством сублимированных продуктов питания, планирует разместить биржевые облигации объемом до 10 млрд руб. или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Информация об этом появилась 14 февраля 2017 года на сервере раскрытия информации.

Как рассказал РБК генеральный директор и совладелец «Сибирского гостинца» Дмитрий Ходас, окончательное решение о размещении облигаций будет принято на заседании совета директоров компании 15 февраля. «Планируем разместить облигации весной 2017 года, скорее всего, это будет валютное размещение», — пояснил Ходас. Планируемый срок размещения ценных бумаг — десять лет.

По словам топ-менеджера, средства будут направлены на развитие производства продуктов сублимационной сушки в Псковской области. Строительство завода в особой экономической зоне «Моглино» началось в 2016 году. В настоящее время инвестиции в проект составили более 200 млн руб. В июне 2016 года ПАО «Сибирский гостинец» уже завершило размещение облигаций первой серии объемом 200 млн руб.

Теперь в планах компании — строительство второй очереди, а также комплекса по переработке входящего сырья. На предприятии в «Моглино» планируется производить более 30 наименований сублимированной продукции, в том числе сухие каши, творог, ягоды, грибы и т.д. Как рассказал Ходас, за счет выгодного расположения и статуса ОЭЗ порядка 30% производимой продукции компания планирует поставлять на экспорт.

Компания «Сибирский гостинец» была основана в 2012 году в Сургуте, где на контрактной основе занималась производством продукции из лесных ягод и кедровых орехов. Однако, как ранее писал РБК, в 2015 году компания приняла решение уйти из ХМАО.