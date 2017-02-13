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Политика

Глава Минфина США заявил о сохранении санкционной политики в отношении России

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что существующая санкционная политика в отношении России остается в силе. Об этом, как передает РИА Новости, он сообщил во вторник, 14 февраля, журналистам, отвечая на заданный по этой теме вопрос.

«Наши текущие санкционные программы остаются в силе. Я бы сказал, что санкции — это важный инструмент, который мы продолжим рассматривать в отношении разных стран», — подчеркнул новый глава американского Минфина.

В понедельник, 13 февраля, Мнучин, выдвинутый президентом США Дональдом Трампом на пост министра финансов, был утвержден сенатом Конгресса в своей должности.

О том, что он против снятия санкций с России, но не уверен в необходимости их ужесточения, Мнучин заявлял еще в ходе слушаний в сенате по своей кандидатуре.

Он заверил, что «стопроцентно» поддержит продление ограничительных мер. При этом он тогда не смог ответить на вопрос о том, считает ли нужным усилить санкционное давление, пояснив, что «не обладает достаточно полной информацией по этому вопросу».

При этом Мнучин оговорился, что будет поддерживать санкции, только если с Москвой не будет «заключена лучшая сделка». О чем именно идет речь, он не уточнил.

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