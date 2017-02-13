Россияне затруднились однозначно оценить революцию 1917 года

22:04, 14 февраля 2017, ПАИ

Россияне по-разному оценивают значение Февральской революции 1917 года для страны, следует из результатов опроса, проведенного Левада-центром, пишет Газета.ру.

Большинство респондентов — 32% — сказали, что никогда не задумывались о том, какие последствия имел государственный переворот столетней давности.

Второе место (23% опрошенных) заняло мнение, что положительные и отрицательные последствия революции компенсируют друг друга.

Следующим по популярности (21%) стал ответ, что революция привела Россию на путь утраты своего национального и государственного величия.

Лишь 13% опрошенных считают, что крушение монархии было прогрессивным шагом в развитии страны.

Ранее сообщалось, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал события Октябрьской революции 1917 года «политическим ДТП», в котором погибли миллионы.