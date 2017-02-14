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Экономика

Прибыль российских банков подскочила в 3,5 раза

Прибыль российских банков в январе нынешнего года подскочила более чем в 3,5 раза до 114 миллиардов рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается в материалах ЦБ, пишет Лента.ру.

«Резервы на возможные потери за январь выросли на 1,7%, или на 93 миллиарда рублей (за январь 2016 года — прирост на 1,8%, или на 98 миллиардов рублей)», — отмечают в ЦБ.

Общий объем кредитов экономике в январе сократился на 0,3%, до 40,8 триллиона рублей. В том числе кредитование нефинансовых организаций сократилось на 0,3%, до 30,1 триллиона рублей, физических лиц — на 0,4%, до 10,8 триллиона рублей.

Объем просроченной задолженности в январе вырос по корпоративному портфелю на 2,9%, по розничному — на 1,9%. В результате удельный вес просроченной задолженности увеличился по кредитам нефинансовых организаций с 6,3 до 6,5%, а по розничным кредитам — с 7,9 до 8,1%.

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 российских кредитных организациях, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, в первой декаде февраля 2017 года снизилась на 0,12% и составила 8,06%. Декадой ранее средняя максимальная ставка составляла 8,18%, говорится в материалах ЦБ.

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, ВТБ 24, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-банк, Банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

Российские банки в 2016 году увеличили прибыль почти в пять раз — до 930 миллиардов рублей. В 2015 году российские банки заработали 192 миллиарда рублей, в 2014 году — 589 миллиардов рублей.

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