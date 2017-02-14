Минпромторг объявил конкурс на подготовку бизнес-плана промзоны в Египте

09:14, 15 февраля 2017, ПАИ

Министерство промышленности и торговли России проводит конкурс с максимальной ценой контракта 20 миллионов рублей на подготовку бизнес-плана и мастер-плана российской промышленной зоны в египетском Порт-Саиде, сообщает РИА Новости. Материалы о конкурсе ведомство разместило на портале госзакупок.

Согласно закупочной документации Минпромторга, исполнителю, в частности, нужно разработать бизнес-план промзоны с учетом поэтапного освоения территории (первый этап – 80 гектаров до 2020 года, второй этап – 200 гектаров до 2025 года, третий этап – 2 тысячи гектаров до 2035 года), а также привлечения внебюджетных источников для реализации второго и третьего этапа.

Россия планирует инвестировать в создание промышленной зоны в районе Порт-Саида 4,6 миллиарда долларов до 2035 года. Большую часть средств планируется привлечь за счет частных инвесторов. По прогнозу Минпромторга, объем выручки компаний-резидентов зоны ожидается на уровне в 11,6 миллиарда долларов.

Протокол о создании российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала для локализации производств российских компаний, ориентированных на рынки Египта, Африки и Ближнего Востока, был подписан в начале февраля.