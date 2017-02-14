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Общество

Туристов отправят в космос на российском корабле за 250 тысяч долларов

Примерная стоимость билета на первый в России многоразовый суборбитальный корабль для космического туризма оценивается в 200-250 тысяч долларов. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщает РИА Новости.

Как заявил агентству гендиректор компании «КосмоКурс» Павел Пушкин, цена еще может измениться. По его словам, в 2018 году будет проведен первый испытательный полет корабля, после чего планируется открыть продажу билетов.

Руководитель «КосмоКурса» также отметил, что общая стоимость проекта оценивается в 150 миллионов долларов. Средства поступают от частного российского инвестора. Кроме того, Пушкин не исключил, что в первый полет пригласят актеров, политиков и других известных людей.

Экскурсии будут проходить на высоте 180-220 километров. Первый полет намечен на 2020 год.

Планируется, что путешествие продлится 15 минут, при этом время, проведенное в невесомости, составит 5-6 минут. Пассажиры (группа из шести туристов) будут находиться в кабине объемом 30 кубических метров. Допуск на борт корабля они получат после трехдневной подготовки и медицинского освидетельствования.

В июне 2016 года глава корпорации «Роскосмос» Игорь Комаров заявил, что стоимость орбитального полета для одного туриста может составить от 30 до 40 миллионов долларов.

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