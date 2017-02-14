Минздрав отрицает наличие гомеопатических препаратов в перечне жизненно важных лекарств

22:27, 14 февраля 2017, ПАИ

Гомеопатических препаратов нет в списках жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств (ЖНВЛП). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения России. Это заявление было сделано после того, как Комиссия Российской академией наук (РАН) по борьбе с лженаукой опубликовала меморандум «О лженаучности гомеопатии». В комиссии посоветовали Минздраву изъять все гомеопатические лекарства из государственных клиник.

В ведомстве также рассказали, что исходят из того, что за счет бюджетных средств должны закупаться только лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП. «Именно эти препараты входят в клинические рекомендации, разрабатываемые ведущими специалистами-экспертами по всем медицинским профилям»,— приводит ТАСС выдержку из сообщения пресс-службы Минздрава. Кроме того, в министерстве сообщили, что сформируют специальную рабочую группу, чтобы выработать предложения по использованию гомеопатии как лечебного метода.

Напомним, публикация Российской академией наук меморандума «О лженауке гомеопатии» ранее привела к увольнениям. Работы лишился один из авторов меморандума, сотрудник ФГБУ «Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения» (ЦНИИОИЗ) Минздрава РФ Денис Рощин. По его словам, в отделе кадров института ему прямо сказали об увольнении в связи с меморандумом РАН и по распоряжению директора ЦНИИОИЗ Владимира Стародубова.