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Экономика

Легендарную Nokia 3310 снова планируют запустить в производство

Финская компания HMD Global Oy, обладающая исключительными правами на бренд Nokia, планирует представить на выставке Mobile World Congress современную версию популярного в прошлом телефона Nokia 3310, сообщает VentureBeat.

Цена телефона будет составлять €59. Компания рассчитывает, что модель 3310 будут покупать в качестве второго телефона из-за ностальгических чувств.

Кроме того, на мероприятии будут представлены еще три модели финской марки — смартфоны Nokia 3 (цена €149), Nokia 5 (€199) и Nokia 6 (€249).

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