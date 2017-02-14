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Общество

В ЦБ рассказали о росте числа кибератак на банки и граждан

В Центробанке России заявили, что количество кибератак на коммерческие банки и граждан в России с каждым годом увеличивается, но результативность этих атак снижается.

Об этом заявил заместитель начальника Главного управления безопасности и защиты информации (ГУБиЗИ) Банка России Артем Сычев на форуме «Информационная безопасность финансовой сферы», сообщает «Интерфакс».

«Тренд на увеличение количества атак есть, он остается и продолжает, к сожалению, наращиваться. С другой стороны, есть хорошая новость. Хорошая новость заключается в том, что результативность таких атак далеко не всегда оказывается положительной», — отметил он.

Он добавил, что рынок недавно столкнулся с новым видом атак, когда используется интернет вещей.

«Для безопасников это значит, что в один прекрасный момент масса телевизоров, которые установлены в домах граждан, будет неожиданно обрушиваться на нашу сеть, и мы ничего с этим сделать не сможем», — отметил Сычев.

Ранее глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что российская банковская система имеет адекватный уровень защиты перед киберугрозами.

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