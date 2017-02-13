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XXIV Пушкинский театральный фестиваль: Pro et contra в соцсетях

XXIV Пушкинский театральный фестиваль, завершившийся 12 февраля, уже гарантированно вошел в историю по накалу страстей и споров. Известному петербургскому театральному критику Андрею Пронину, формировавшему его программу на правах арт-директора, удалось переплюнуть даже экс-худрука псковского театра Василия Сенина, пытавшегося в 2014 году потрясти псковских зрителей, перезапустив фестиваль. Псковское агентство информации собрало в соцсетях наиболее яркие и полярные высказывания местных театралов.

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