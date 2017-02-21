РЕВИЗИЯ: Усадьба князя Гагарина «Холомки»

15:43, 21 февраля 2017, ПАИ

Хотите почувствовать себя аристократом? Легко! Оказывается, для этого совсем не нужно ехать за тридевять земель и тратить кучу денег. Можно просто заглянуть в Порховский район, где расположился учебно-исторический заповедник «Усадьба князя Гагарина А. Г. «Холомки». И, поверьте, этот тихий уголок никого не оставит равнодушным. Ведь в недавно восстановленном «дворянском гнезде» царит особая атмосфера умиротворения и покоя, и уже через полчаса совершенно забываешь о городской суете. Погружению в «другой мир» способствуют и роскошные интерьеры усадьбы, - от винтовых лестниц до старинной диковинной мебели, которая определённо радует глаз, - и необычайной красоты пейзажи. Ну что, готовы позабыть о серых буднях и ежедневных хлопотах и погрузиться в забытую атмосферу дворянских усадеб и роскошных балов?

Начнём, пожалуй, с краткого экскурса в историю этого великолепного места. Усадьбу в Холомках основал в начале XX века князь Андрей Григорьевич Гагарин, первый директор Петербургского политехнического института. Но спокойная и размеренная жизнь семьи Гагариных продолжалась здесь недолго - в 1914 году началась Первая мировая война, и в доме обустроили госпиталь для солдат сибирского полка. В 1918 году усадьба превратилась в Народный дом им. В.И. Ленина, где проходили тематические вечера и постановки, на которые съезжались жители всего Порховского уезда. Позже в усадьбе создали Дом творчества, который дал приют петроградским писателям и художникам (налаживанием быта деятелей культуры занимался, кстати, Корней Чуковский). Затем здесь открыли санаторий для легочных больных. А в годы Великой Отечественной войны в здании размещались штабные службы немецких летчиков. К сожалению, во второй половине прошлого столетия бывшее «дворянское гнездо» пришло в упадок...

Новая жизнь усадьбы Гагариных началась лишь в 2013 году, когда она была отреставрирована усилиями Санкт-Петербургского политехнического университета. Работы, к слову, заняли целых 9 лет, но оно того стоило!

Первые ассоциации от этого места – абсолютные тишина и покой. Нет ни шума машин, ни суеты, даже людей здесь встретишь не часто. Будто очутился в сказочной, самодостаточной и замкнутой в самой себе маленькой стране, где время остановилось и продолжает сохранять колорит ушедших эпох. Ступаешь на тропинку усадьбы - у вот уже рядом с тобой прогуливается Корней Чуковский или сам князь Гагарин, вместе вы спешите на театрализованное представление или костюмированный бал. Не возникает никаких сомнений, что это настоящий центр культурного наследия целой эпохи, этакий памятник ушедшему Серебряному веку.

Одним из основных направлений работы заповедника является проведение конференций. В конференц-зале усадьбы, рассчитанном на 45 человек, проходят заседания, семинары, слёты, тренинги. В общем, дирекция готова к любому уровню сложности и предоставляет весь спектр услуг. Так что теперь в дворянском доме - современный научно-конгрессный центр.

Различного рода официальные собрания - это далеко не все, чем может привлечь эта старинная усадьба. К примеру, здесь легко можно превратить в роскошный бал любое мероприятие. Другими словами, ваш корпоратив, день рождения или выпускной могут состояться не в заурядном кафе, а в огромном зале, где женщины предстанут в образе изящных дам, а мужчины станут, под стать им, настоящими кавалерами.

Мода на балы возвращается, и не удивительно - современный человек испытывает тягу к красоте и изяществу, которых часто не хватает в повседневной жизни. К слову, кроме классических балов в Холомках могут организовать и «церемонию вручения Оскара» - любому выпускнику захочется пройти по красной дорожке, чтобы получить заветный аттестат.

В такой торжественной обстановке не грех провести и церемонию бракосочетания: что может быть лучше свадьбы в настоящем дворянском поместье? В этот самый важный в жизни день будет звучать живая музыка (в усадьбе есть концертный рояль), а потом вы отправитесь на фотосессию, которая станет весьма интересным событием для приглашенных гостей – ведь кому не хочется покрасоваться в изысканных вечерних платьях и стильных костюмах на фоне шедевра старинной архитектуры?

Невеста в белом пышном платье, спускающаяся по дубовой лестнице (которая, между прочим, является памятником культуры федерального значения), будет выглядеть, как настоящая принцесса из сказки.

На территории усадьбы «Холомки» есть возможность провести торжество «от А до Я». Ведь здесь есть, где разместить гостей: в их распоряжении комфортабельные современные номера, просторные праздничные залы, живописные окрестности и берег реки Шелони. Как говорится, все зависит от вкуса и потребностей

Например, в главном здании усадьбы есть 11 номеров на 23 места, причём предусмотрены несколько вариантов размещения - «Люкс», «Полулюкс» и «Комфорт». В каждом номере есть телевизор, кондиционер, холодильник, чайник и посуда, душевые кабины, туалетные комнаты.

Что касается «Люкса», то, помимо невероятного интерьера, в нём есть выход на ротонду эпохи неоклассицизма, откуда открывается удивительный вид на липовую аллею в виде буквы «Г», когда-то придуманную самим князем Гагариным.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



























В гостевом доме, что находится неподалеку, предусмотрены мансарды, где так здорово засыпать и просыпаться под шум сосен. Здесь вас ждут 7 номеров эконом-класса, в которые можно заселиться, к примеру, семьёй, чтобы нестандартно провести выходные. Дом рассчитан на 19 человек, а при необходимости вам предоставят даже удобные раскладушки и детские кроватки, а также стульчики. В этом здании уютно, чисто и красиво. Здесь есть общая кухня-гостиная, оборудованная всем необходимым: микроволновкой, чайником, посудомоечной машиной. В этой же гостиной можно найти сервизы, бар и холодильник, а номерах установлены кондиционеры.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



























Кстати, если в гостевом доме вы можете готовить пищу самостоятельно, то в главном здании усадьбы о вас позаботятся профессиональные повара. Здесь есть обеденный зал на 70 человек, современная кухня, бар, а квалифицированные официанты и повара могут приготовить самые изысканные блюда из свежих и экологически чистых продуктов. А всё потому, что в Холомках есть три собственные теплицы, где выращивают овощи, кроме того, в обширной лесопарковой зоне множество грибных мест. Питание организуется по предварительной заявке.

Помимо этого, вам обеспечена чистейшая питьевая вода из 75-метровой скважины, а не замерзнуть поможет собственная котельная усадьбы. Нельзя не упомянуть, что на цокольный этаж, где расположена кухня, ведёт диковинная винтовая лестница, также являющаяся охраняемым памятником культуры.

Меню может включать как классические позиции, вроде «оливье», так и самые изысканные - вплоть до лобстеров и фуа-гра. Все зависит от бюджета и пожеланий клиентов. Славятся Холомки и местной гастрономией. Здешний яблоневый сад даёт весьма богатый урожай. Из фруктов в усадьбе варят повидло по старинному рецепту, которое можно приобрести в качестве оригинального сувенира.

К слову, пока летом идешь по еловой аллее от главного здания к гостевому, запросто можно собрать стакан экологически чистой земляники или черники.

Тем, кто захочет подольше пожить в дворянском доме, будет, чем заняться и помимо собирательства. Причем, как зимой, так и летом. Так, для школьников, желающих провести незабываемые каникулы, тут устраивают интерактивные программы, балы, театрализованные мероприятия в стиле «Stand Up», флешмобы.

Помимо этого, в усадьбе «Холомки» можно увидеть и уникальную коллекцию минералов и выставку, посвященную традиционным порховским народным ремеслам.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









Из усадьбы гости заповедника могут отправиться на экскурсии по окрестностям: в Никандровский монастырь, каменную крепость XV века; в деревню Волышово, где расположен «Псковский Версаль» - имение графа Строганова XVIII-XIX века - и действующий конный завод; в Княжьи Горки - богатый усадебный комплекс, принадлежавший княгине М. Строгановой; в Полоное - усадьбу Дондуковых-Корсаковых. И это не случайно - ведь из двадцати дворянских усадеб Псковской области 10 находятся в Порховском районе. В соседнем имении Бельское Устье вы увидите великолепный храм Вознесения Господня XVIII века, у стен которого похоронен князь Гагарин. В «Холомках» также готовы организовать экскурсии в Псков и Великий Новгород.

Для любителей активного отдыха предусмотрены конные и велопрогулки. Совсем недавно заповедник приобрел лошадь Эсмеральду для верховой езды, также может быть организована конная прогулка из усадьбы Строганова, что расположена в соседней деревне Волышово.

Для гостей, которые не любят удаляться от места дислокации, в усадьбе есть настольные теннис и футбол, бильярд, дартс, кольцеброс, волейбольная и футбольная площадки. Зимой можно покататься на лыжах, ватрушках, ледянках, снегоходе.

Однако, часто в Холомки приезжают, чтобы просто насладиться первозданной природой. Желающим порыбачить или искупаться нужно преодолеть каретную дорогу, что ведет к реке Шелони. Прогулка по зарослям сирени, орешника и белой акации, по молодому сосновому лесу, мимо старинных дубов сама по себе доставит удовольствие путешественнику. Да, во время похода стоит смотреть и по сторонам, ведь там остались довольно примечательные камни – последствия ледникового периода, из них построен цокольный этаж усадьбы.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ

























Тишина, покой и чистый воздух вам гарантированы. Для полноценного отдыха на берегу реки можно получить мангалы и решетки, вот только мясо придется привезти свое, ну или сходить на охоту. Ведь охотникам в Холомках тоже есть, где разгуляться – здесь обитают волки, рыси, медведи, множество птиц, недалеко расположена кабанья ферма. А еще здесь запросто можно встретить белку, лису или черного ворона – птицу, которая обитает только в экологически чистых местах.

Усадебный дом окружает парковая зона, переходящая в лесной массив площадью 93 га, где обитает множество представителей флоры и фауны. Некоторые из них занесены в Красную книгу. В этих живописных местах можно устроить пикник, сходить в лес за грибами или ягодами, покататься на лошадях, посидеть у костра с гитарой или же просто побродить по лесным тропинкам.

И даже это далеко не всё! Жизнь не стоит на месте, и «Холомки» планируют развиваться «в ногу со временем». Так, уже сейчас усадебный комплекс готов предоставить площадку для лазертага, а в ближайшем будущем в окрестностях появится горнолыжная трасса. Также планируется сделать детские комнату и площадку, создать квест на исторические темы, военно-историческую комнату, оборудовать пока что дикий пляж (с возможностью покататься на гидроциклах), построить баню и благоустроить парковую территорию, ну и, конечно, провести Wi-Fi. Ещё одной полезной новинкой могут стать терренкуры — специально проложенные маршруты для лечебной ходьбы, их созданию как раз способствует смешанный лес.

Так что, не спешите бронировать туры в Турцию и Египет. Помните, что здесь, в псковской глубинке, вдали от шума и суеты вас ждут комфортабельные гостевые номера, где можно душевно провести время с семьей и друзьями. И главное - по вполне доступным ценам.

Контакты:

Учебно-исторический заповедник «Холомки» расположен в Порховском районе.

Телефон: 8-911-392-08-02

Адрес в интернете: http://www.spbstu.ru (в разделе Департамента социальных программ)

Ссылка на презентацию: https://cloud.mail.ru/public/ALg2/M6NHbH5qS

Социальные сети: «ВКонтакте» - https://vk.com/vholomkah, Instagram - hotelkholomki

Электронная почта: kholomki@yandex.ru