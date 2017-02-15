Из-за нападения овчарки на девочку в Пскове пройдут рейды по проверке правил содержания домашних животных

23:58, 15 февраля 2017, ПАИ

Из-за сообщения о нападении 15 января 2017 года в Пскове кавказской овчарки на 4-летнюю девочку псковское следственное управление Следственного комитета России для предупреждения аналогичных происшествий внесло в администрацию города Пскова представление о необходимости организовать системный контроль за соблюдением на территории города требований Закона Псковской области от 17.12.2009 №926-оз «О содержании и защите домашних животных», а также активизировать административную практику за нарушения в данной сфере.

Как сообщили Псковскому агентству информации в следственном органе, помимо этого, управление предложило провести мониторинг состояния работы по соблюдению порядка содержания домашних животных, в первую очередь, собак бойцовских и сторожевых пород.

В УМВД России по городу Пскову также направлена информация с предложением провести рейды участковых уполномоченных полиции по проверке порядка содержания домашних животных.

Напомним, 18 января сотрудники следственного управления в ходе мониторинга СМИ обнаружили публикацию о нападении собаки на малолетнюю девочку в Пскове. По данному факту незамедлительно была организована доследственная проверка.

Из собранных следствием материалов следует, что 15 января 2017 года в Пскове соседская кавказская овчарка напала на четырехлетнюю девочку, а затем и на ее старшую сестру, которая отгоняла четвероногого питомца.

Согласно выводам судебных медицинских экспертиз, маленькая девочка получила от укусов легкий вред здоровью, а её старшая сестра получила телесные повреждения, не повлекшие вреда здоровью. В настоящее время экспертным путем проверяется возможность причинения вреда психическому здоровью девочек.

Кроме того, поскольку хозяин собаки, в нарушение пункта 4 статьи 4 Закона Псковской области от 17.12.2009 №926-оз «О содержании и защите домашних животных», не обеспечил пребывание собаки на огороженной территории, 8 февраля в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 2.4 Закона Псковской области от 04.05.2003 №268-оз «Об административных правонарушениях на территории Псковской области». Ему назначено максимальное наказание в виде штрафа в размере 1 000 рублей.

С целью возмещения вреда, причиненного здоровью малолетних девочек, а также компенсации причиненного им морального ущерба, на имя прокурора города Пскова следственное управление направило обращение с просьбой о заявлении исковых требований в интересах пострадавших на основании части 1 статьи 45 ГПК РФ.