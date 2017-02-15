В 2016 году приставы возбудили на 43% больше дел о взыскании штрафов ГИБДД

08:09, 15 февраля 2017, ПАИ

В 2016 году Федеральная служба судебных приставов (ФССП) РФ возбудила на 43% больше дел о взыскании штрафов ГИБДД, чем годом ранее. Таким образом, введение в начале прошлого года 50-процентной скидки при оплате штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД) не сократило армию должников, пишет газета «Известия».

В ФССП «Известиям» сообщили, что в 2016 году в целом по России судебные приставы-исполнители возбудили 25 млн дел о взыскании штрафов ГИБДД. В течение года им удалось собрать у должников 14,1 млрд рублей. В 2015 году за долги по штрафам ГИБДД было возбуждено 17,3 млн дел, взысканы чуть меньше 10 млрд рублей.

Эксперты считают, что закон о 50-процентной скидке на оплаченные в течение 20 дней после нарушения ПДД штрафы себя полностью оправдал. А количество неуплаченных штрафов возросло из-за увеличения числа камер видеофиксации, роста автопарка и появления электронного документооборота между ФССП и ГИБДД.

«Министерство финансов РФ было обеспокоено тем, что бюджет не получит половину от ныне собираемой суммы. Но, как показало время, закон заработал. Сейчас большинство незначительных штрафов оплачивается со скидкой 50%. Ну а самое главное — бюджетные сборы только увеличились», — рассказал депутат Государственной думы Вячеслав Лысаков, разработавший поправки о скидке в федеральный КоАП годом ранее.

По данным ГИБДД, в 2016 году сотрудники Госавтоинспекции вынесли 87,1 млн штрафных постановлений. Оплачено около 61,3 млн штрафов, 41,4 млн из которых (67,5%) — с 50-процентным дисконтом. При этом в Госавтоинспекции отметили, что возможность получить скидки привела к увеличению в 3,5 раза количества запросов на сервисе по проверке штрафов на сайте ведомства. Так, если в 2015 году таких запросов было 50 млн, то в 2016-м — более 178,5 млн.