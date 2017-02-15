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Восемь пьяных водителей остановили псковские сотрудники ГИБДД 14 февраля

14 февраля в Псковской области сотрудники ГИБДД задержали 8 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и выявили 467  нарушений Правил дорожного движения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Вчера на территории области произошли 3 ДТП, в результате которых пострадали 5 человек.

За прошедшие сутки в органы внутренних дел региона поступили 44 заявления и сообщения о преступлениях и происшествиях, из них 8 - по городу Пскову.

В оперативных сводках УМВД зарегистрированы 26 преступлений, в том числе угон и грабеж, которые удалось раскрыть.
 

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